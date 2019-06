Dokk'em Open Air 2019

Publicatie: zo 30 juni 2019 00.45 uur

DOKKUM - Wat in 2002 als jongensdroom begon voor een groep vrienden uit Dokkum en Raard, groeide uit tot een volwaardig tweedaags metalfestival, met grote internationale acts, twee podia en een camping.

Dankzij de inzet van een enorme groep vrijwilligers en de hulp van buurtbewoners, bedrijven in en rond Dokkum en de gemeente Noardeast-Fryslân wordt in 2019 de 12e editie georganiseerd. Ditmaal bestaat het festival zelfs uit 3 dagen.

Donderdagavond startte het festival met 'Monsters of Rock-em'. Een 3 tal coverbands van Guns 'n Roses, Metallica en Iron Maiden betrad het podium. Vrijdagavond stonden diverse bands op het podium met als grote topper Cradle Of Filth. De zaterdag werd het festival afgesloten met de Amerikaanse band King Diamond.

In tegenstelling tot voorgaande edities was het geweldig mooi weer. Er werden zelfs extra waterpunten geïnstalleerd waar veel gebruik van werd gemaakt. Ook was het veld zichtbaar schoner dan vorige edities. Reden: geen wegwerpbekers, maar hardcups met een statiegeldsysteem. Voor de fans waren er prachtige exemplaren te verkrijgen.

De camping naast het festivalterrein was overvol. Het evenement werd door zo'n 6.000 bezoekers bezocht.

