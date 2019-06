Wierumer Vistival 2019

Publicatie: za 29 juni 2019 23.20 uur

WIERUM - Zaterdag vond onder geweldige weestomstandigheden weer het Kaatsen / Vistival plaats op het kaatsveld in Wierum.

Er deden negen parturen mee aan het kaatsen. Naast het drinken wat in de tent verkrijgbaar was er natuurlijk ook gelegneheid om van de heerlijke vis te genieten. In de tent werd er volop vis gebakken, maar ook een broodje garnalen was er te koop.

Elk jaar gaat de opbrengst naar een goed doel. Dit jaar was dit het Rode Kruis in Dokkum. Daarom waren de mensen van het Rode Kruis met twee auto'sen en drie mensen voor promotie op dit evenement aanwezig.

