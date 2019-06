Scootmobiel-rijder in sloot in natuurgebied

Publicatie: za 29 juni 2019 16.46 uur

FEANWâLDEN - De bestuurder van een scootmobiel is zaterdagmiddag in natuurgebied De Houtwiel bij Feanwâlden in de sloot belandt. Omstanders en de hulpdiensten hebben het slachtoffer uit de sloot gehaald. Ook kwam de politie en een ambulance ter plaatse.

De brandweer heeft later nog geholpen om de scootmobiel uit de sloot te halen.

