Nieuwe brandweerkazerne opent de deuren

Publicatie: za 29 juni 2019 14.33 uur

SURHUISTERVEEN - De nieuwe brandweerkazerne van Surhuisterveen is zaterdag officieel geopend. De hagelnieuwe kazerne is de eerste Friese brandweerkazerne die gebouwd is volgens de door de brandweer vastgestelde blauwdruk. Bezoekers konden tijdens de open dag een kijkje nemen in de door JOUS architecten ontworpen kazerne aan de Lauwersweg.

Start- en einddatum

In september is er gestart met de bouw van de nieuwe kazerne die de huidige kazerne aan de Badlaan vervangt. Deze voldeed niet meer aan de eisen. Op de nieuwe locatie aan de Lauwersweg zijn goede uitvalswegen en is de bereikbaarheid voor vrijwilligers beter.

Circulair en nul op de meter

De kazerne is gebaseerd op de blauwdruk voor nieuwe Friese brandweerkazernes. Ze worden gebouwd conform het ‘nul op de meter’-principe, zo circulair mogelijk en gasloos. Dat uit zich in het gebruik van veel demontabele en hergebruikte materialen zoals bijvoorbeeld de vloer, lichtmast, straatwerk, meubilair en andere zaken. Daarnaast is er aandacht voor biodiversiteit rondom de nieuwe kazerne. De bouw is zoveel mogelijk gedaan door lokale partijen.

