Persoon te water Oranjewal Dokkum

Publicatie: vr 28 juni 2019 23.42 uur

DOKKUM - Vrijdagavond is aan de Oranjewal in Dokkum een persoon te water geraakt.

Rond 23.00 uur kwam de melding bij de meldkamer in Drachten binnen. Een ambulance en de politie kwamen ter plaatse. De persoon was inmiddels op de kant en is op straat door het ambulance personeel onderzocht en werd door omstanders weggebracht.

Het voorval vond plaats ter hoogte van het Kloosterbrugje,