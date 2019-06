Brand in tractor met silagewagen snel geblust

Publicatie: vr 28 juni 2019 20.23 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Aan de Klamersreed in Drachtstercompagnie brak vrijdag rond 18.15 uur brand uit in een tractor met silagewagen. De brand was ontstaan tijdens werk op het land. De brandweer van Surhuisterveen werd uit voorzorg gealarmeerd.

Bij aankomst van de brandweerlieden bleek dat de boer succesvol de brand had geblust. De brandweer heeft nog een controle uitgevoerd.