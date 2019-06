Voorrangsfout leidt tot ongeval in Boornbergum

Publicatie: vr 28 juni 2019 19.48 uur

BOORNBERGUM - Op de Titelroas in Boornbergum is vrijdagmiddag 15:55 uur een ongeval ontstaan nadat een vrouw geen voorrang gaf aan een medebestuurder die van rechts kwam.

De vrouw reed met haar Volkswagen over de Titelroas in doorkruiste daarbij de Middelgeast. Een bestuurder van een Mercedes met trailer werd daarbij over het hoofd gezien waarna een aanrijding volgde. Door de aanrijding draaide de Mercedes een halve slag en sloeg de trailer tegen een boom aan. Daarbij werd ook een verkeersbord geraakt.

De vrouw bleek zwanger te zijn, hiervoor werd een ambulance ingeschakeld. De ambulancehulpverleners hebben de vrouw vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis voor nader onderzoek.

Door de forse aanrijding raakte beiden voertuigen beschadigd. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld op beide voertuigen af te slepen. De trailer werd door een familielid meegenomen.

