Man rolt drie portemonnees in cafÃ© Drachten

Man rolt drie portemonnees in café Drachten

Publicatie: vr 28 juni 2019 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige bewoner van het azc in Drachten bezorgde een aantal bezoekers van een café aan de Zuidkade een onaangename avond. De man had van twee vrouwen de bankpas en een jas gestolen. Vrijdag werd hij bij verstek door politierechter Monique Dijkstra veroordeeld tot 10 weken cel. Het eerste slachtoffer had met de verdachte aan de bar gezeten en wat gedronken.

Gepind bij een broodjeszaak

Later ontdekte de man dat hij zijn portemonnee kwijt was. De portemonnee werd teruggevonden, alleen miste er 100 euro en een bankpas. Op zijn telefoon kon de man zien dat om kwart over 3 's nachts iemand contactloos had betaald met de pas bij een broodjeszaak. Diezelfde persoon had ook geprobeerd bij een broodjeszaak te pinnen. De eigenaar vertrouwde het niet en waarschuwde de politie.

Adidas-jas gestolen

Diezelfde avond had de verdachte in hetzelfde café ook geprobeerd een Adidas-jas van een bezoekster te stelen. De vrouw had gedanst en had haar jas over een barkruk gehangen. Toen ze terugkeerde was haar jas - met daarin haar portemonnee - weg. Bij het bekijken van de bewakingsbeelden bleek dat de verdachte zijn jas over de Adidas-jas had gelegd en vervolgens beide jassen had opgepakt.

Toiletten

Hij werd betrapt en uit het café gezet. Hij zou die avond nog een slachtoffer hebben gemaakt. Een vrouw was haar tas kwijtgeraakt met daarin haar portemonnee en bankpas. Toen de verdachte werd aangehouden, had hij de pas bij zich. Hij beweerde dat hij de pinpas in de toiletten had gevonden. Daar geloofde officier van justitie Margreeth Meijer niets van. Zij eiste tien weken cel.

Schijn tegen

Rechter Chris Beuker nam die straf over, hoewel hij de verdachte wel voor het laatste feit vrijsprak. Hoewel de verdachte de schijn tegen had, kon volgens de rechter de diefstal van de pas - en de tas - niet aan de man gelinkt worden. Ondanks de gedeeltelijke vrijspraak volgde de rechter de strafeis van de officier. Tegen de politie had de verdachte gezegd dat hij geen geld had en wel moest stelen omdat hij honger had.