Drugslab opgerold in Jannum

Publicatie: vr 28 juni 2019 16.26 uur

JANNUM - In het dorpje Jannum heeft de politie vrijdagochtend aan de Jannumerwei een drugslaboratorium opgerold. Er is een 37-jarige verdachte uit de gemeente Noardeast-Fryslân aangehouden. Hij zou de loods hebben verhuurd.

De politie laat weten dat het lab niet meer in werking was. Er kon synthetische drugs worden geproduceerd. De politie heeft na de ontdekking een uitgebreid onderzoek ingesteld. Er werd veel afvalmateriaal aangetroffen.

In april van dit jaar was de politie ook al actief in Jannum. Er werd destijds op 9 april in een boerderij aan de Iedyk een hennepkwekerij met 1200 plantjes ontdekt.