Celstraf voor asielzoeker na stelen DHL-auto

Publicatie: vr 28 juni 2019 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een Tunesische asielzoeker (21) die medio september vorig jaar probeerde een DHL-auto te stelen, is door politierechter Chris Beuker bij verstek veroordeeld tot drie maanden cel. De verdachte was vrijdag zelf niet naar de rechtbank gekomen, het is niet bekend waar de man momenteel verblijft. Destijds woonde hij op het azc in Drachten. De bestelauto die hij stal, stond met draaiende motor op de oprit van een woning aan de Stasjonstrjitte in De Westereen.

Dodge Ram Van

De DHL-bezorger moest een pakje afleveren bij de woning. De Tunesiër sprong in de auto en reed achteruit de straat op. Daarbij botste hij bijna op een Dodge Ram Van. De man kwam niet ver, hij reed tegen een stoeprand aan, waarna de bestelauto afsloeg. Hij werd vervolgens in bedwang gehouden door de inzittenden van de Dodge. De man probeerde uit alle macht los te komen, maar dat slaagde niet. Hij werd overgedragen aan de politie.

Geen verblijfsstatus

Hij verklaarde dat hij met de DHL-auto naar Italië wilde rijden. De man was nog maar net in Nederland. Omdat hij geen verblijfsstatus heeft, was het opleggen van een boete of werkstraf niet mogelijk. De officier van justitie eiste vijf maanden cel. De rechter maakte er drie maanden van.