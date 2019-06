Dronken man mishandelt hotelbazin Schiermonnikoog

Publicatie: vr 28 juni 2019 13.16 uur

LEEUWARDEN - Een 43-jarige inwoner van Lauwersoog was behoorlijk in de olie, toen hij zich op 24 maart misdroeg op Schiermonnikoog. De man ging aan de haal met een terrastafel van Hotel Van der Werff. Toen de eigenares hem daarop aansprak, kreeg ze klappen en werd ze aan de haren over de grond gesleept. De man werd vrijdag door rechter Monique Dijkstra veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur. Aan de eigenares van Hotel Van der Werff moet hij 400 euro smartengeld betalen.

Understament

Dat de verdachte die avond genoeg had gedronken, stond als een paal boven water. De man werd 's avonds om een uur of 9 opgepakt. Toen de politie vier uur later een alcoholtest afnam, produceerde de man nog steeds een alcoholpromillage van 1,61. ‘Ik heb meer alcohol genuttigd dan goed voor mij was’, zei hij. ‘Dat is een understatement’, reageerde de rechter.

Bier en Jägermeister

De verdachte had aan de politie verteld dat hij bier en Jägermeister gedronken. Hij wist weinig meer van wat er die avond was gebeurd. Bij de politie gaf hij de alcohol de schuld. Bij de rechter gooide hij het op een lichte hersenschudding, die hij had opgelopen omdat hij was gevallen. Hij was met de tafel in de handen weggelopen. Toen de hoteleigenares hem vroeg om de tafel terug te brengen, ging de man door het lint.

Zware tafelpoot

Hij rende op de vrouw af, gooide de tafel weg en pakte haar bij de haren en sleepte haar over de grond. Hij gaf haar een stomp in de zij en stond vervolgens, volgens getuigen, dreigend met de zware tafelpoot boven haar. De vrouw werd door omstanders ontzet. De verdachte werd opgepakt en met de watertaxi naar de vaste wal gebracht. Het voorval heeft enorm veel impact gehad op de hotelbazin.

‘Handicap’

Volgens haar advocate vond ze het eng om geconfronteerd te worden met haar belager. De vrouw is doodsbang geweest en ze voelt zich niet meer veilig. De verdachte heeft contact met de GGZ, hij heeft hulp voor wat hij zelf zijn ‘handicap’ noemde. Hij herkende zichzelf niet in wat hij had gedaan. Hij moet 50 euro betalen voor de vernielde terrastafel.