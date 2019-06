Auto rijdt zich klem bij parkeergarage

Publicatie: vr 28 juni 2019 12.06 uur

DRACHTEN - Bij de parkeergarage aan de Drift in Drachten ging het vrijdagochtend mis met een automobiliste. Ze reed rond 11.00 uur de parkeergarage in en had geen rekening gehouden met de hoogte van haar auto met op het dak een dakkoffer. Met een flinke klap kwam de auto vast te zitten onder de balk. Het voertuig kon - na de balk - daarna niet meer voor- of achteruit rijden (totdat de koffer is verwijderd).

Het echtpaar zou met de kinderen op vakantie. De dakkoffer was bovendien geleend en ze hadden geen sleuteltje bij zich. Daarom bleef de auto tussen de balk en parkeergarage staan totdat het sleuteltje werd gebracht om de koffer te verwijderen. Alle auto's worden nu omgeleid via de andere ingang.

Al met al heeft het een uur geduurd voordat er iemand kwam met het sleuteltje. De dakkoffer kon vervolgens snel verwijderd worden. De bestuurster kon toen weer met vervolg.?

