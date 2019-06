Straf dodelijke steekpartij twee keer zo hoog

LEEUWARDEN - De 32-jarige Drachtster die op 15 augustus 2017 een 60-jarige inwoner van Heerenveen in diens eigen woning doodstak, is donderdag door het gerechtshof veroordeeld tot acht jaar cel plus tbs met dwangverpleging. De gevangenisstraf in hoger beroep is twee keer zou hoog als het vonnis van de Leeuwarder rechtbank. De Drachtster kreeg op 8 mei vorig jaar vier jaar cel plus tbs. De officier van justitie had acht jaar en tbs geëist.

Moeilijke jeugd

Het Openbaar Ministerie (OM) tekende hoger beroep aan tegen de uitspraak van de rechtbank. De nabestaanden en het OM vonden de door de rechtbank opgelegde straf niet hoog genoeg. De rechtbank hield, meer dan het OM rekening met de moeilijke jeugd van de Drachtster en het feit dat hij kampt met psychische problemen. De man werd gestuurd door dwanggedachten. Zelf had hij het over 'een demon'.

Worsteling

De demon had hem opgedragen een vrouwelijke collega – de stiefdochter van het slachtoffer – op te zoeken en te martelen en te verkrachten. De familieleden zou hij vastbinden. De Drachtster werd binnengelaten door de 29-jarige zoon van het slachtoffer. De Drachtster sloeg hem met een hamer op het achterhoofd. Tijdens de worsteling die daarop volgde, stak hij de zoon met een mes in de borst en het onderbeen.

Schadevergoedingen

Het slachtoffer kwam af op het tumult, hij werd twee keer in de borst gestoken. De verwondingen waren fataal en de man overleed ter plaatse. De zoon slaagde erin de Drachtster te overmeesteren. De Drachtster is verminderd toerekeningsvatbaar, maar het hof oordeelde dat het gebeurde hem in elk geval deels kan worden aangerekend. Hij moet aan de nabestaanden ruim 120.000 euro aan schadevergoedingen betalen.