Drankrijder (24) raast met 200 km over de WÃ¢ldwei

Drankrijder (24) raast met 200 km over de Wâldwei

Publicatie: do 27 juni 2019 13.31 uur

LEEUWARDEN - De boordcomputer van zijn BMW gaf aan dat hij met ongeveer 210 kilometer per uur over de Wâldwei was gereden. Dat was ook ongeveer de snelheid die een getuige aan de politie had doorgegeven. Zelf had de 24-jarige Drachtster tegen de politie gezegd dat hij 140 had gereden. ‘Echt niet harder. Ik dacht, ik heb bier gehad, ik moet niet te hard rijden’, verklaarde hij.

Pakje sigaretten

Tijdens de rit van Drachten naar Leeuwarden was de Drachtster op 27 april 2017 aan het eind van de avond ter hoogte van Warstiens op een andere auto gebotst. Hij probeerde een pakje sigaretten van de achterbank te pakken, waarschijnlijk had hij daarbij een stuurbeweging naar rechts gemaakt. De auto die geraakt werd, een Ford tolde meermaals om de as en kwam vlakbij een sloot tot stilstand. De drie inzittenden, konden zelf uit de auto komen.

Tien keer teveel gedronken

Hoewel, een van de inzittenden viel in de sloot en moest eruit gehaald worden. De bestuurder van de Ford had gekneusde ribben, blauwe plekken op de armen en een snee in het achterhoofd. De Drachtster had veel teveel gedronken. Uit de bloedproef kwam een alcoholpromillage van 2,06. Omdat hij als beginnend bestuurder in de boeken staat, mag de Drachtster maximaal 0,2 blazen. Hij zat dus tien keer boven de toegestane norm.

‘Voelde me klote’

Tegen politierechter René Janssen zei hij donderdag dat die avond op de Kaden was geweest. Er was ‘gedoe’ geweest met zijn toenmalige vriendin. ‘Ik voelde me heel erg klote’, aldus de Drachtster. Hij was thuis op de bank gaan liggen en appte met een vriend in Leeuwarden. Toen de vriend vroeg of hij naar hem toe wilde komen, was hij in de auto gestapt. Hij zei dat hij er niet bij stil had gestaan dat hij had gedronken.

Hulp van psychiater

‘Ik dacht dat ik echt voorzichtig had gedaan’, aldus de verdachte. Na de tijd heeft hij met een bosje bloemen zijn excuses aangeboden aan de inzittenden van de Ford, alledrie afkomstig uit Leeuwarden. Zelf lag hij wakker van de gedachte wat er had kunnen gebeuren. Hij heeft zelfs de hulp ingeroepen van een psychiater. Het had heel anders kunnen aflopen, beaamde officier van justitie Nine Tromp: ‘Het is een wonder dat iedereen dit heeft overleefd’.

‘Geen Audi Quattro’

Volgens de officier waren beide auto’s dermate gehavend dat ze niet meer herkenbaar waren. De Drachtster is zijn rijbewijs anderhalf jaar kwijt geweest, het CBR nam het in. Een langere ontzegging van de rijbevoegdheid vond de officier niet nodig. Ze eiste wel een boete van 1000 euro voor het rijden met drank op en 450 euro voor het gevaarlijke rijgedrag. De rechter nam de eis over. Jansen vroeg voor de zekerheid nog maar even of de Drachtster de BMW nog heeft. Dat was niet het geval, hij is zzp’er en rijdt nu in een bestelbus. Hij rijdt nu privé in de auto van zijn vriendin. ‘Een Audi A3’, zei de verdachte. ‘Gelukkig’, antwoordde de rechter, ‘geen Audi Quattro of zo’.