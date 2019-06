Kritiek op sluiten noodwoningen asielzoekers

Publicatie: do 27 juni 2019 13.14 uur

DRACHTEN - Vrijwilligersorganisaties die asielzoekers begeleiden, zijn slecht te spreken over het sluiten van de laatste noodwoning in Drachten. De gemeente Smallingerland geeft voortaan een dagvergoeding van dertig euro, waar ze alles van moeten betalen. Een veilige opvang voor mensen, die onder de noodopvangregeling vallen, verdwijnt daarmee.

De laatste vier asielzoekers moeten komend weekend al hun noodwoning verlaten. De gemeente Smallingerland betaalt de huur tot 1 juli 2019. Daarmee komt een eind aan zes jaar opvang in huurwoningen. De tweede werd na een jaar geopend. Asielzoekers konden op een gegeven moment zelfs in een derde woning terecht. Maximaal vijf asielzoekers konden terecht in een woning.

"We ervaren sluiting van de noodwoningen als heel erg", reageert S. Verbeek van de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers, die bewoners van het azc in Drachten bijstaat. "Een veilige en rustige plek is een enorme steun in rug van deze mensen. In het laatste half jaar van de procedures is dat van groot belang. Mensen komen op straat te staan, terwijl ze wel vluchteling zijn. Een groot deel van hen krijgt uiteindelijk wel een verblijfsvergunning en dat is niet voor niks."

Simone den Ouden van Vluchtelingenopvang Noord-Nederland vertelde dat het aantal asielzoekers in Drachten, dat van de noodopvangregeling gebruik maakt, binnenkort weer gaat stijgen. In het asielzoekerscentrum in Drachten zitten momenteel veel mensen, die eerder in een ander EG-land aanklopten. Zij gaan straks terug naar dat land en dan komt er weer ruimte vrij voor vluchtelingen, waar wel weer noodopvang nodig is. Het gaat dan om asielzoekers die een nieuwe procedure willen opstarten en dan op straat komen te staan.

Kerkelijke organisaties, zoals de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers, stichting Sprekende Harten en de Bethelkerk, bieden dan opvang. Ze beklemtonen dat het belang van noodwoningen groot is. "Het is een drama als die noodopvang wegvalt", aldus Andries Oosterloo van de Bethelkerk, die in Smallingerland heel actief is.