Marjan van der Weij gemeentesecretaris Opsterland

Publicatie: do 27 juni 2019 12.58 uur

BEETSTERZWAAG - Marjan van der Weij wordt per 1 september 2019 benoemd als gemeentesecretaris van Opsterland. Van der Weij is op dit moment Directeur Concernstaf bij de gemeente Groningen met in haar portefeuille onder meer het gebiedsgerichter maken van de organisatie en openbare orde en veiligheid. Met de benoeming van Marjan van der Weij heeft gemeente Opsterland een kundig gemeentesecretaris in huis met veel gemeentelijke ervaring die daarnaast zorgt voor verbinding met de samenleving en externe partners.

Burgemeester Ellen van Selm: “Het college van Opsterland is blij met de benoeming. Marjan van der Weij past heel goed in het profiel. Uitdagingen voor de komende jaren zijn er genoeg, zoal de drie ontwikkelagenda's en doorontwikkelen van de ambtelijke organisatie. We zijn blij dat we Marjan van der Weij aan boord kunnen halen zodat zij samen met ons, de gemeenteraad, onze medewerkers en de inwoners verder kan bouwen aan de toekomst van Opsterland.”

In Opsterland wordt Marjan van der Weij de opvolger van Koen van Veen, die sinds mei 2019 gemeentesecretaris van Soest is. De functie wordt nu tijdelijk ingevuld door Geert Broekman. “Ik verheug mij enorm op de overstap naar de gemeente Opsterland. Een prachtig gebied met mooie opgaven voor de toekomst”, aldus Marjan van der Weij.