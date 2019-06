Dorpsfeest Kootstertille van start met optocht

Publicatie: wo 26 juni 2019 22.02 uur

KOOTSTERTILLE - In Kootstertille is woensdag de feestweek gestart. De opening was een optocht door de straten in Western stijl. Na afloop waren er optredens van De Malletband V.I.O.S. en het Majorettepeloton.

De komende dagen zijn er in het dorp diverse activiteiten en optredens. Zo is er zaterdag een zeepvoetbaltoernooi en eindigt de feestweek zondagavond met een groot feest in de feesttent. Het programma en meer informatie is te vinden op www.dorpsfeest-kootstertille.nl.

