Raad schiet zonneplan Smallingerland af

Publicatie: wo 26 juni 2019 21.06 uur

DRACHTEN - Het zonneplan voor Smallingerland is door de gemeenteraad afgeschoten. "U mag het herschrijven", luidde het advies van 23 van de 29 raadsleden. Het college van B&W had het idee om veertig hectare aan zonnevelden aan te leggen en daarnaast ook zonnepanelen op daken. Burgemeester en wethouders kregen zelfs de complimenten voor het plan van de provincie, maar daar hadden de meeste politieke partijen geen boodschap aan.

Kritiek kwam er uit verschillende hoeken. Niet alleen vanwege de omvang in hectares, maar ook de locaties, die weliswaar op een lijstje zijn gezet, maar volgens wethouder P. de Ruiter nog lang niet vaststaan. Bewoners van het Kiryat Onoplein in Drachten en langs de geluidswal bij de Drachtstervaart stonden op hun achterste benen. De politieke partijen drongen er bij burgemeester en wethouders op aan om bij eventuele concrete plannen vooral de bewoners er bij te betrekken.

Het zonneplan voor Smallingerland biedt zoveel onduidelijkheid dat herschrijven noodzakelijk is, oordeelden de raadsleden. De tekst leidde in Smallingerland tot de nodige onrust, terwijl wethouder De Ruiter vond dat die helder was. Inspraak van bewoners, meepraten over de plannen, "het staat er allemaal in".

Een motie om een energiecoöperatie voor de inwoners van Smallingerland op te richten haalde het niet. Het college gaat eerst aan de slag om een helder en concreet zonneplan te schrijven.