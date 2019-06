Drankrijder klemgereden na negeren stopteken

LEEUWARDEN - Voor het negeren van een stopteken van de politie kreeg een 43-jarige Drachtster woensdag van de kantonrechter een geheel voorwaardelijke boete van 370 euro. De man was op 15 april 2017 doorgereden bij een alcoholcontrole van de politie. Zelf zei hij daarover dat hij de rij auto’s – waarvan de bestuurders stonden te wachten tot ze moesten blazen- wel had gezien, maar hij zou niet in de gaten hebben gehad dat het om een controle ging.

Klemgereden op rotonde

Hij had thuis gedronken en was in de auto gestapt om wat te eten te halen. Toen hij de wachtende rij auto’s was gepasseerd kreeg hij de politie achter zich aan. De man kreeg meteen een stopteken, maar hij reageerde niet. Ook toen het zwaailicht van de politiewagen aanging, reed hij door. Hij werd uiteindelijk klemgereden op een rotonde. Met de boeien om werd hij naar het bureau gebracht.

‘Zwaar te grazen genomen’

Daar was de Drachtster nogal verontwaardigd over. Volgens zijn zeggen wilde hij ‘in een woonwijk’ een geschikte plaats zoeken om te stoppen. Hij blies een promillage van 0,57, precies genoeg om een uitnodiging van het CBR te krijgen voor het – verplicht- volgen van de alcohol- en verkeerscursus. Ook daar was de Drachtster niet blij mee. Volgens hem had de politie in eerste instantie een promillage van 0,53 gemeten. ‘Ik heb het gevoel dat ik zwaar te grazen ben genomen’, aldus de verdachte.

1200 euro betaald

Volgens officier van justitie Eelco Jepkema had hij ook geen rijbewijs bij zich toen hij werd aangehouden. Daarvoor en voor het rijden met drank op had de Drachtster al een boete van 325 euro gekregen. Voor het negeren van het stopteken eiste Jepkema 370 euro waarvan 170 voorwaardelijk. De rechter maakte er een geheel voorwaardelijke boete van. Hij liet meewegen dat de Drachtster de CBR-cursus moets volgen (kosten – volgens de verdachte- 1200 euro) en de zaak had veel eerder behandeld kunnen worden.