Kritiek op Bethelkerk om weigeren azc-homo's

Publicatie: wo 26 juni 2019 15.40 uur

DRACHTEN - De Bethelkerk in Drachten krijgt scherpe kritiek op het weigeren van homoseksuele aszielzoekers in de noodopvang. Alleen als ze zich tot het christelijk geloof bekeren, worden ze verder geholpen.

De eerste opvang en begeleiding is geen probleem, maar daarna is de overstap naar het christendom een vereiste, aldus Andries Oosterloo van de Bethelkerk. Hij kreeg direct de kritiek van een deel van de raadsleden van Smallingerland over zich heen. "Elke asielzoeker in de noodopvang moet dezelfde behandeling krijgen. Buitensluiting op basis van geaardheid en religie mogen op geen enkele wijze beperkend zijn, ook als je islamiet bent of een ander geloof aanhangt", luidde samengevat hun standpunt.