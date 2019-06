Dronken Drachtster danst op straat: boete

Publicatie: wo 26 juni 2019 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (27) die eind mei 2017 in een dronken bui op straat danste, moest woensdag voor de kantonrechter verschijnen wegens openbare dronkenschap en het belemmeren van het verkeer. De man zei zeker te weten dat hij geen drank had gehad. 'Alleen GHB', zei hij tegen rechter Tom Wiersma. De agent die hem had aangehouden had opgeschreven dat de Drachtster alle verschijnselen vertoonde van iemand die zwaar onder invloed van alcohol was.

Sloeg zichzelf

Hij sprak met dubbele tong, hij had bloeddoorlopen ogen en hij rook naar alcohol. De man werd opgepakt omdat hij midden op straat aan het dansen was, tegelijkertijd sloeg hij zichzelf. Volgens de politie kon hij geen woord uitbrengen. De man kreeg een boete van 370 euro. Volgens hem was de bewuste agent de volgende dag bij hem aan de deur geweest om hem mee te delen dat hij een boete van 140 euro zou krijgen.

Afgekickt

De Drachtster was destijds bekend bij de politie als een GHB-gebruiker. Ook is hij verschillende malen aangehouden voor rijden onder invloed. Hij zei dat hij inmiddels is afgekickt van de GHB. De rechter ging er vanuit dat de Drachtster die dag behalve GHB ook alcohol op had, dit in verband met de openbare dronkenschap. Omdat het al meer dan twee jaar geleden gebeurde, hield de rechter het bij de boete die de agent een dag later aan de Drachtster zou hebben meegedeeld. Hij moet 140 euro betalen.