Afscheid van Dockinga College in Ferwert

Publicatie: wo 26 juni 2019 13.13 uur

FERWERT - Op 25 juni was het allerlaatste schoolfeest van het Dockinga college in Ferwert. Een groep enthousiaste leerlingen hadden, erg toepasselijk voor deze warme dag, een 'tropical karaoke' georganiseerd. Zowel de leerlingen als het team beseft dat de sluiting van de school nu echt dichtbij is.

Om oud-leerlingen, oud-collega's, ouders en anderen de kans te geven om afscheid te nemen van de school en het team, is er op 4 juli a.s. open huis van 16.00 tot 17.30 uur. Veel oude foto's die tijdens het opruimen zijn gevonden zijn die middag nog te bewonderen. Het team hoopt veel oude bekenden te zien en te spreken en iedereen is dan ook van harte welkom.