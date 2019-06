Noodwoning asielzoekers Drachten toch dicht

Publicatie: wo 26 juni 2019 13.06 uur

DRACHTEN - Asielzoekers in de gemeente Smallingerland kunnen niet meer in noodwoningen worden opgevangen. Het laatste huis met vier bewoners wordt komend weekend al gesloten. Vanuit de hoek van hulpverleners klonken scherpe protesten. Een motie van ChristenUnie en Groen Links om de woningen toch open te houden strandde op een stem in de gemeenteraad.

De meerderheid van PvdA, ELP, FNP en VVD was met één stem miniem. Zij kiezen voor het plan van de burgemeester en wethouders om asielzoekers, die in aanmerking voor de noodopvang-regeling komen, voortaan aan dagvergoeding van dertig euro te bieden. Alleen asielzoekers die een reële kans op een verblijfsvergunning hebben, komen in aanmerking. In de nieuwe situatie wordt maatwerk geboden. Vluchtelingenwerk is verantwoordelijk voor de juridische begeleiding en de uitbetaling.

Voor de betrokken asielzoekers wordt elders onderdak gezocht. "Niemand in Smallingerland slaapt op straat", zegde het collegeleden al eerder toe en daar hielden de raadsleden hen aan. Smallingerland heeft in de afgelopen vijftien jaar soms wel drie woningen voor asielzoekers gehuurd. Nu is dat er nog eentje. Maximaal konden er vijf personen terecht. Eind december woonden er nog vier. Soms werden vrouwen ook elders in Smallingerland gehuisvest, omdat die niet in een huis met mannen konden worden ondergebracht.

ChristenUnie-raadslid J. E. de Jong vond dat Smallingerland "zijn sociale gezicht verliest". De start van de noodopvang in 2013 was landelijk gezien opzienbarend. Er werden zelfs Kamervragen over gesteld. De nood was in die tijd zo groot dat na een jaar een twee woning werd gehuurd. De verwachting is dat het aantal asielzoekers, dat vanuit het azc in Drachten op straat wordt gezet, straks toch weer toeneemt.