Vrouw slaat andere vrouw op dansvloer met glas

Publicatie: wo 26 juni 2019 13.01 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige vrouw uit Drachten die in een discotheek in haar woonplaats een andere vrouw met een longdrinkglas op het hoofd sloeg, is woensdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. De vrouw die de klappen kreeg, was een paar keer met de ex-partner van de Drachtster naar bed geweest.

‘Neus aan neus’

Op 25 november vorig jaar troffen de twee elkaar op de dansvloer van een discotheek aan de Zuidkade. De andere vrouw zou de Drachtster uitgescholden en geprovoceerd hebben. Zij wist nadien niet goed wat er was gebeurd, op de zitting kon ze zich nog steeds niet veel herinneren. Het slachtoffer had aan de politie verteld dat de Drachtster heel boos was en vlak voor haar - ‘neus aan neus’ - was gaan staan.

Longdrinkglas in de hand

Vervolgens voelde de vrouw een harde klap tegen de zijkant van haar hoofd. De tweede klap was boven op haar hoofd. Daar liep ze een snijwond op. Het bleek dat de Drachtster een longdrinkglas in de hand had. Achteraf had ze ‘heel veel spijt’. Officier van justitie Riemke van der Zee vond dat de vrouw zich schuldig had gemaakt aan een poging tot zware mishandeling. Zij eiste een werkstraf van 100 uur plus een maand voorwaardelijke celstraf.

‘Getriggerd’ door gedrag

De rechter maakte er 80 uur werken van. Zij hield er, meer dan de officier, rekening mee dat de verdachte erg emotioneel was geweest en dat zij ‘getriggerd’ was door het gedrag van de tegenpartij. De vrouw moet 100 euro smartengeld aan het slachtoffer betalen. Die heeft een poosje in angst geleefd omdat de ex van de Drachtster bij haar in de buurt woont en ze bang was dat de vrouw bij haar aan de deur zou komen.