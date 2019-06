Brandweer zorgt voor waterpret in Dokkum

Publicatie: wo 26 juni 2019 10.23 uur

DOKKUM - Op de Markt in Dokkum was het dinsdagavond een waterfestijn. Een paar honderd kinderen en volwassenen genoten van een grote partij water geleverd door de brandweer. Het was te warm voor een goed werkende ijsfontein maar de grote stralen van de brandweer zorgden alsnog voor verkoeling.

Het begon met het aanmaken van een evenement op de Facebook door de Dokkumer brandweer. Na overleg met de gemeente ging het watergevecht in de avond los. Er was tijdelijk een EHBO-post geregeld en iedereen moest zijn eigen spullen (waterballonnen, etc.) na de tijd opruimen. Met een hoogwerker werd tussen 19.30 uur en 20.30 uur vanuit de lucht een flinke partij water over het plein gespoten.

