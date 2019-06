De 10 fitste steden van Nederland

Publicatie: di 25 juni 2019 23.40 uur

LEEUWARDEN -

Voor ons allemaal is fit zijn en blijven belangrijk. De één doet dat met veel sporten en de ander door de fastfood-restaurants over te slaan, of beide! Natuurlijk liggen de verleidingen op de loer. Een leuke manier om fit te blijven is een weekendje weg naar een stad waar je lekker kan bewegen.

Holidu, de zoekmachine voor vakantieverhuur heeft uitgezocht wat in Nederland de fitste steden zijn. In het onderzoek zijn sportieve activiteiten, het aantal fastfood restaurants, sportgelegenheden en het percentage gezond gewicht met elkaar vergeleken. Wil je sportief weg? Kies dan één van de volgende steden.

1. Haarlem - Fit score: 7,45

Sportlocaties: 8,92 | Fastfood: 5,98 | Gezond gewicht: 8,57

Haarlem is de allerfitste stad van Nederland. De stad scoort goed om alle gebieden als het gaat om fit zijn. Er zijn ruim voldoende sportlocaties maar ook weinig fastfood-ketens. De mensen in de stad hebben gemiddeld gezien ook een gezond gewicht.

De stad biedt veel sportmogelijkheden, van een potje tennis of voetbal tot een frisse duik in het zwembad. Wil je de stad verkennen? Kies dan voor een GPS speurtocht of doe de historische fietstocht. Wil je nog meer bewegen, kies dan voor Barre! Een combinatie van ballet, yoga en pilates. De ideale plek hiervoor is La Barre studio.

Wil je meer sportmogelijkheden in Haarlem ontdekken? Op 5 juli kan je meedoen met de Grachtenloop, de 25ste editie van dit hardloop event.

2. Amsterdam - Fit score: 7,12

Sportlocaties: 7,93 | Fastfood: 6,31 | Gezond gewicht: 8,57

De twede plek is Amsterdam. De hoofdstad van Nederland mag niet ontbreken. De stad heeft niet alleen veel sportlocaties, ook zijn er relatief weinig fastfood-restaurants en hebben de Noord-Hollanders een gezond gewicht. Waar sport je het beste in Amsterdam? Op het water, binnen of op de vele buitenlocaties. Een unieke manier om de stad te verkennen is het huren van een waterfiets in de grachten. Ook de klimhal is een leuke optie.

Yoga scoort bovendien hoog in de hoofdstad, Thrive en Delight yoga zijn onder de 'locals' studio's die geliefd zijn.

3. Alkmaar - Fit score: 7,11

Sportlocaties: 9,90 | Fastfood: 4,31 | Gezond gewicht: 8,57

De derde fitste stad is Alkmaar. De stad staat vooral bekend om de kaasmarkt die al eeuwenlang wordt gehouden. Sinds 1939 is Alkmaar de enige stad die nog kaas verhandelt op traditionele wijze. Hoeveel veel kaas eten, niet meteen goed is voor het gewicht, biedt de stad wel veel sportfaciliteiten. Een leuke optie is zwembad de Hoornse vaart, met diverse speeleilanden en glijbanen. Ben je op zoek naar avontuur? Ga dan klimmen en klauteren in het klimcentrum van de stad. Eind juni wordt het event SurvivAlkmaar georganiseerd. Een spannende race waar jong en oud aan mee kunnen doen. Voor kinderen is er het trampolinepark, en spierpijn is niet uitgesloten de volgende dag!

4. Utrecht - Fit score: 7,06

Sportlocaties: 8,84 | Fastfood: 5,28 | Gezond gewicht: 10

Utrecht ligt niet alleen centraal in Nederland, daar vinden we ook mensen met het gezondste gewicht van Nederland. Het aantal sportlocaties is vast mede de oorzaak hiervan! Yoga, pilates en crossfit zijn uitermate populair. Er staan verder in de zomermaanden veel sportevenementen op de planning, van zwemtochten tot hockeytoernooien. Voor een dagje Utrecht is winkelen ook niet een slecht idee. De stad heeft een groot aanbod en anders kun je altijd nog een kanotocht op het water doen. Je begeeft je op de gracht en kan het zo sportief maken als je wilt.

5. Maastricht - Fit score: 6,99

Sportlocaties: 8,41 | Fastfood: 5,57 | Gezond gewicht: 0,83

Hoewel Maastricht niet al te best scoort op het gebied van gezond gewicht, zorgen de vele sportlocaties en de geringe fastfood-plekken ervoor dat de stad als vijfde fitste stad uit de bus komt. De Limburgers mogen hier trots op zijn. Er zijn veel sportscholen zoals, Moser Gym of Gym Rebel. Maar ook Lacrosse is een favoriet. Het is mogelijk om een running tour te doen in de stad. Tijdens het hardlopen krijgen je de mooiste verhalen over de stad te horen. Hoe leuk is dat! Sporten voor het goede doel kan er ook. Swim to fight cancer wordt 8 september georganiseerd.

6. Zoetermeer - Fit score: 6,92

Sportlocaties: 5,86 | Fastfood: 7,98 | Gezond gewicht: 2,86

Hoe je succesvol 'in shape' blijft, weet topmodel Romee Strijd wel. Zij werd geboren in Zoetermeer. De stad staat op plek 6. Het aantal sportlocaties valt net boven het gemiddelde uit. Vooral vechtsporten zijn in trek, er zijn veel boksscholen zoals Boxing Gym Vegting en Defense and Fighting Tactics. Voor een weekendje weg zijn er ook sportieve bezigheden te vinden. Bij klimpark Ayers Rock kan je wel tot 17 meter de boom in. Hier kan je binnen of buiten een actieve dag beleven.

7. Delft - Fit score: 6,62

Sportlocaties: 6,75 | Fastfood: 6,50 | Gezond gewicht: 2,86

De studentenstad Delft staat op plek 7. De stad staat bekend om haar historische binnenstad en profileert zich met de aanwezigheid van een Technische Universiteit en de onderzoeksinstituten TNO en Deltares. In Delft blijf je in topvorm met squashen, boksen of hockeyen. De stad dankt zijn lagere nummer zeven aan de slechte cijfers van een gezond gewicht uit de provincie. De stad biedt ook een iets gevaarlijkere activiteit aan voor de echte mannen. Je kan namelijk bijl gooien bij Urban Axe Throwing Delft.

8. Den Haag - Fit score: 6,59

Sportlocaties: 6,55 | Fastfood: 6,63 | Gezond gewicht: 2,86



Het politieke centrum van Nederland, Den Haag, heeft een bijzonder sportief concept. Bij Hidden Gyms sport je op ongewone locaties door de hele stad. Hoe leuk is dat! Op deze manier is je workout nooit hetzelfde. Als we meer richting strand gaan, komen we ook genoeg sportievelingen tegen. Scheveningen heeft ruim 11 kilometer strand, de ideale plek voor sport op het strand of in het water. Met de zomer in aantocht is dat heerlijk.

9. Groningen - Fit score: 6,55

Sportlocaties: 10 | Fastfood: 3,09 | Gezond gewicht: 2,98

Studentenstad Groningen scoort het hoogste op het gebied van sportgelegenheden. Misschien vanwege de keuze van de studenten heeft de stad ook enorm veel fastfood-mogelijkheden. Groningen heeft zich bewezen met het grootbrenger van sporters. In Sauwerd, niet ver van de grote stad, is de zwemster Ranomi Kromowidjojo geboren en ook de voetballer Arjen Robben is hier in de buurt geboren. In de zomermaanden zijn er diverse sportevenementen zoals wielren-, hardloop of wandeltochten. Ook dansen tijdens de vele muziekfestivals is een optie!

10. Amersfoort - Fit score: 6,53

Sportlocaties: 6,42 | Fastfood: 6,64 | Gezond gewicht: 10

De tiende plek is voor de groeistad Amersfoort met een score van 6,53. De binnenstad bezit een middeleeuws karakter met grachten. Ideaal voor een wandeling of een sportieve step-tour. Bovendien zijn er speurtochten zodat je ook te voet de stad leert kennen. Tijdens het sporten krijg je het vaak warm, maar bij Freez fit kom je in no time back in shape met de koude therapie van 3 minuten. Houd je van water, dan kan je ook terecht bij de kanovereniging Keistad. Naast de muziekfestivals in de stad kan je hier ook medailles scoren tijdens de marathon of triatlon.

Methodiek

Voor elk van de 33 grote steden (boven 75.000 inwoners) werd in mei 2019 een telling van sportcentra uitgevoerd, een categorie die alle sportscholen, sporthallen, yoga- en vechtsportcentra, voetbal- en hockeyverenigingen, sportvelden en zwembaden in elke stad omvat, waarbij gebruik werd gemaakt van Google's database en het handmatig filteren van valse positieven uitkomsten. Daarnaast zijn fastfood-restaurants geteld met behulp van Google en TripAdvisor. Alle resultaten die binnen de stadsgrenzen zijn verkregen zijn geteld. Ook werd er rekening gehouden met data uit de Gezondheidsmonitor van het CBS, die het overgewicht aangeeft per provincie, waarbij het percentage inwoners met een gezond gewicht is berekend. Deze data werd gebruikt in de berekening voor iedere stad binnen deze provincie. Elke stad heeft een standaardscore van 0 tot 10, waarbij de steden met het hoogste percentage sportcentra per inwoner, het laagste percentage fastfood restaurants per inwoner en het hoogste percentage inwoners met een gezond gewicht worden beloond. De ranking is uitgevoerd op basis van deze genormaliseerde score.

Over Holidu

Holidu is dé zoekmachine voor vakantiehuizen. Er worden wereldwijd miljoenen vakantiehuizen op honderden websites - met behulp van beeldherkenningstechnologie - vergelijken zodat de gebruiker altijd de goedkoopste prijs vindt. Reizigers kunnen tot 55% besparen op hetzelfde vakantiehuis, voor dezelfde periode. Holidu werd in 2014 opgericht door de broers Johannes en Michael Siebers en heeft een snelle groei doorgemaakt. Meer informatie: www.holidu.nl.