Iepenloftspul Oera Linda gaat donderdag in premiÃ¨re

Iepenloftspul Oera Linda gaat donderdag in première

Publicatie: di 25 juni 2019 15.20 uur

SUWâLD - Donderdag 27 juni gaat het Iepenloftspul Oera Linda in première. Dit is het meest ambitieuze theaterspektakel dat ooit is georganiseerd in Suwâld. Het verhaal over het Oera Linda-boek wordt als één van de grootste mysteries van Friesland gezien. Het Iepenloftspul speelt in de weekenden van 27 tot en met 29 juni en 4 tot en met 7 juli om 21:00. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.oeralinda.frl.

Oera Linda gaat over een eeuwenoud manuscript waarin staat dat de hele westerse beschaving in Friesland is ontstaan. Een boek dat vele gevolgen kende en nog steeds voortleeft. Wie waren de schrijvers van het boek? Was dit een grap met een dramatische afloop? Tijdens het Iepenloftspul komen de schrijvers van het boek, de maagden en de vrije Friezen samen. Dompel je onder in het grootste mysterie van Friesland: Oera Linda.

Hans Brans heeft het mysterieuze verhaal over het Oera Linda-boek vertaald naar een theaterstuk. Op vrijdag 28 juni en vrijdag 5 juli zal hij voorafgaand aan het Iepenloftspul, een inleiding geven over het verhaal. Dit begint om 20.00 uur. Daarnaast is het originele Oera Linda-boek de komende twee weken nog te aanschouwen in Tresoar.

De organisatie vindt het belangrijk dat iedereen de voorstelling kan bezoeken. Daarom is Oera Linda het eerste Iepenloftspul met een ringleiding. Hierdoor is de voorstelling beter te volgen voor slechthorenden. Ook is er vervoer tot aan de tribune voor mensen die slecht ter been zijn. Door een aanmelding op kommaroptoaniel@gmail.com kan speciaal rolstoelvervoer worden ingezet.