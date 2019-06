Drachtster opnieuw verdachte in mishandelingszaak

Publicatie: di 25 juni 2019 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 23-jarige Drachtster die op 7 juli 2017 werd veroordeeld voor een reeks strafbare feiten is opnieuw verdachte, ditmaal in een mishandelingszaak. De man werd twee jaar geleden veroordeeld voor onder andere een woningoverval in Opeinde. Samen met zijn tweelingbroer had hij op 14 oktober 2016 de bewoonster van een woning aan de Nietap in Opeinde gegijzeld en hardhandig aangepakt. De broers waren op zoek naar wiet, ze werden overlopen door de bewoonster.

Anderhalf jaar voorwaardelijk

De man is toen ook veroordeeld voor mishandeling: hij had op de Wâldwei de bestuurder van een bestelbus mishandeld en hij had de partner van zijn moeder geslagen. Er hangt hem maar liefst anderhalf jaar cel boven het hoofd, mocht hij in de nieuwe zaak door de rechtbank schuldig worden bevonden. In 2017 werd hij veroordeeld tot twee jaar cel, plus anderhalf jaar voorwaardelijk. Zijn tweelingbroer kreeg ook twee jaar, plus een jaar voorwaardelijk.

Net op vrije voeten

In de nieuwe zaak wordt de Drachtster ervan verdacht dat hij op 17 februari iemand met een glas in het gezicht heeft geslagen of gestoken. Volgens de officier was de Drachtster nog maar net op vrije voeten. Hij heeft tot nog toe ontkend: hij heeft verklaard dat iemand hem mogelijk heeft verward met zijn tweelingbroer. Behalve het slachtoffer zelf zou een vrouw getuige zijn geweest van de mishandeling. De rechtbank zou de zaak dinsdag inhoudelijke behandelen, maar besloot toch tot aanhouding.

Zomervakantie voor de deur

Dat was op verzoek van officier van justitie Leonie Lübbers. Omdat de Drachtster een ontkennende verdachte is, wil zij de getuige laten horen bij de rechter-commissaris. Dat verzoek werd toegewezen. Omdat de zomervakantie voor de deur staat en het nog niet zeker is wanneer de zaak behandeld kan worden, mocht de Drachtster dezelfde middag naar huis. Hij mag geen drank en drugs gebruiken en hij mag geen contact opnemen met het slachtoffer en de getuige.