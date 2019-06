Auto in botsing met scooterrijdster op Alde Dyk

Publicatie: di 25 juni 2019 12.07 uur

KOOTSTERTILLE - Een scooterrijder is dinsdag rond 11.48 uur geschept door een auto op de Alde Dyk in Kootstertille. Ze reed vanaf de oprit van het dierenasiel de weg op en zou een auto over het hoofd hebben gezien. Een aanrijding was het gevolg waarbij de vrouw in de berm belandde.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

