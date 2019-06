Drankrijder moet opnieuw rij-examen doen

Publicatie: di 25 juni 2019 12.05 uur

LEEUWARDEN - De kans is groot dat een 28-jarige Ureterper opnieuw rijlessen zal moeten nemen voor alle rijbewijzen die hij heeft. Het zijn er drie, vertelde hij aan politierechter Christine Koelman: A1, B en B1. Dat hij weer examen moet gaan doen komt doordat hij op twee verschillende data met drank op heeft gereden. Opvallend detail is dat de Ureterper beide keren met de auto over de kop sloeg.

Eendenkroos in de schoenen

Voor beide feiten moest hij zich dinsdag bij de politierechter verantwoorden. Op 31 maart van dit jaar was hij op de Harinxmaweg bij Olterterp met de auto over de kop geslagen. Hij was zelfstandig uit de auto geklommen. Toen een omstander hem tegen wilde houden, liep de Ureterper weg. Even later hield de politie een auto aan op de Sûderskarren in Kortehemmen. De Ureterper zat als passagier in de auto, hij was nat en had het eendenkroos in de schoenen.

Tien glazen bier

De man had veel teveel gedronken. Op het bureau produceerde hij een alcoholpromillage van 1,94. Zijn maat die achter het stuur zat had ook teveel gedronken, hij zat net boven de grens van 0,5 promille. De Ureterper schatte dat hij zo’n tien glazen bier had gedronken. Het was niet voor het eerst dat hij beschonken in een auto was gestapt. En het was ook niet voor het eerst dat hij betrokken was bij een eenzijdig ongeval.

Alibi

Op 5 november 2017 belandde een auto half in de sloot op de Krite bij Boornbergum. 100 meter verderop vond de politie de Ureterper in een weiland. Hij was gewond. Een getuige had iemand in de auto zien liggen, die persoon verdween kort daarna zwalkend in de duisternis. De Ureterper zei in eerste instantie dat een maat van hem moest hebben gereden. De maat had een alibi. Vervolgens had de Ureterper verklaard dat een onbekende persoon moest hebben gereden.

Niet gereden

Tegen de rechter zei hij dinsdag dat hij ervan overtuigd was dat hij niet had gereden. Hij had deze keer een nog hoger promillage dan de eerste keer: 2,06. ‘Dat is enorm’, aldus rechter Koelman. Met officier van justitie L. de Vries kwam Koelman tot de conclusie dat de Ureterper wel degelijk de auto had bestuurd. En dat was toen ook al vaker gebeurd: in augustus 2017 had hij een boete van 600 euro en een rijontzegging van vier maanden gekregen, ook voor rijden onder invloed.

2000 euro boete

Hij heeft inmiddels een brief van het CBR gekregen: hij moet meewerken aan een psychologisch onderzoek. Maar wat misschien nog harder aankomt: als de uitspraak van de politierechter onherroepelijk wordt – na twee weken, als de Ureterper niet in hoger beroep gaat- wordt het rijbewijs van rechtswege ongeldig verklaard. Dat betekent dat de man opnieuw rijlessen zal moeten nemen. Voor het twee keer rijden met drank op kreeg hij dinsdag een boete van 2000 euro en een rijontzegging van 14 maanden. De Ureterper zou nog nadenken of hij in hoger beroep gaat.