Besluit over De Warren gekoppeld aan jaarrekening

Publicatie: di 25 juni 2019 10.45 uur

BURGUM - In de gemeentepolitiek van Burgum draait momenteel veel om de woonwijk De Warren tussen Burgum en Suwâld. Komt de wijk er, of niet. Het gemeentebestuur wil los maar heeft nog wel een akkoord nodig vanuit de gemeenteraad. Op 4 juli valt het besluit.

Deze week kregen raadsleden het bericht dat het besluit over De Warren is gekoppeld aan de jaarrekening van 2018. De raad moet als eerste over het plan besluiten omdat het gevolgen heeft voor de cijfers. Deze jaarrekening wordt dan later in dezelfde vergadering besproken. De bouwgrond van De Warren wordt namelijk met 3 miljoen euro afgewaardeerd als de gemeenteraad besluit om niet te starten met de bouw. Het verlies moet volgens de accountant gekoppeld worden aan 2018.

Tijdens de raadsvergadering van Tytsjerksteradiel liggen er twee versies van de jaarrekening 2018 op tafel. De gemeenteraad moet dus eerst besluiten over De Warren en daarna wordt duidelijk welke versie van de jaarrekening gebruikt wordt ter vaststelling. Bij een 'nee' wordt het tekort in 2018 niet 4 miljoen euro maar ruim 7 miljoen euro (3 miljoen euro voor afwaardering bouwgrond naar landbouwgrond).