Maarten voltooit Elfsteden-zwemtocht

Publicatie: ma 24 juni 2019 20.56 uur

LEEUWARDEN - Na een lange tocht door de elf steden, is Maarten van der Weijden maandagavond om 19:29 uur gefinisht in Leeuwarden. De meezwemmers vormden op dat moment een erehaag voor de zwemmer.

,,Ik heb vorig jaar veel geleden, maar nu wel heel erg genoten. Het duurde lang, maar het was bijzonder en heel mooi. De ontvangst was mooi en waanzinnig'', zei Van der Weijden vlak na de aankomst op de Grutte Wielen. "We waren in Dokkum en wie komt er dan kijken? Het is gewoon een werkdag. Het stond vol, dat vind ik zo bizar. Friezen gaan vol voor de Elfstedentocht."

