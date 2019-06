Maarten heeft het moeilijk: moed ingesproken

Publicatie: ma 24 juni 2019 17.15 uur

ALDTSJERK - Bij Aldtsjerk heeft Maarten van der Weijden het moeilijk. In het water werd hij toegesproken. In Aldtsjerk werd de kapotte brug met een hijskraan omhoog gehouden zodat Maarten's volgboten zonder problemen konden volgen.

Maarten is inmiddels Aldtsjerk voorbij en moet nog een klein stukje van de Elfstedenroute zwemmend afleggen voordat hij in Leeuwarden arriveert. De finish zal niet zijn op de Bonkefeart waar de Elfstedentocht eindigt. Het is op de Grutte Wielen bij Leeuwarden.

