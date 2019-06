Boze buurman slaat jarige Abraham knock-out

Publicatie: ma 24 juni 2019 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (44) die op de avond van 8 augustus 2016 een buurman tegen de grond sloeg, is maandag bij verstek door politierechter Monique Dijkstra veroordeeld tot betaling van de schade. Het slachtoffer gaf een feestje omdat hij 50 werd. Hij had de buren daarvan op de hoogte gesteld, maar de verdachte, die achter de man woont, had hij overgeslagen.

‘Wie is hier de jarige?’

Toen het slachtoffer op 11 uur ‘s avonds een paar vrienden uitliet, kwam de achterbuurman aanlopen. Nadat de man die Abraham had gezien positief had geantwoord op de vraag ‘Wie is hier de jarige?’, werd hij tegen de grond geslagen. De verdachte werd vervolgens door twee feestgangers in bedwang gehouden, tot de politie kwam. De man beweerde dat hij de buurman niet had geslagen, hij zou de man hebben weggeduwd.

Alleen schuldigverklaring

De buurman was buiten westen geraakt, hij werd ambulance naar het ziekenhuis waar hij een nacht moest blijven. De verdachte had een strafzaak kunnen voorkomen, als hij de schadevergoeding (381 euro) had betaald. De rechter bepaalde dat hij dat alsnog moet doen. Omdat de zaak erg lang op de plank heeft gelegen, was een straf naar het oordeel van de rechter niet meer van toepassing. De rechter hield het bij een schuldigverklaring.