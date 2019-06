Storing bij KPN: 112 urenlang niet bereikbaar

Publicatie: ma 24 juni 2019 16.25 uur

DRACHTEN - De storing is inmiddels grotendeels verholpen

Alarmnummer 112 is maandagmiddag grotendeels niet bereikbaar geweest door een landelijke storing bij KPN. Ook het meldkamernummer van de politie (0900-8844) is niet bereikbaar. Vanuit het hele land kwamen vanaf 16.15 uur meldingen dat mensen niet kunnen bellen met hun mobiel of hun vaste telefoon. De exacte omvang is nog niet bekend. Naast bellen ervaarden KPN-klanten ook problemen met bellen, de thuislijn en/of internet.

De meldkamer Noord Nederland adviseerde: "Bij nood gebruik dan onze social media kanalen. Facebook, Twitter en Instagram. Wij communiceren zo meteen het nummer dat u via whatsapp kunt gebruiken." Mensen die mobiel zijn en hulp nodig hebben, werden geadviseerd om naar een brandweerkazerne of politiebureau te gaan.

Alle agenten de straat op

Alle brandweerkazernes waren vanwege deze calamiteit bemand. Daarnaast waren alle agenten de straat opgestuurd zodat ze bij noodsituatie hulp kunnen oproepen of kunnen helpen. Mensen met medische spoed moesten zelf naar het ziekenhuis rijden.

Naast de meldkamer waren ook vele andere instanties onbereikbaar waaronder diverse gemeenten, het MCL in Leeuwarden, de Kustwacht en Arriva.