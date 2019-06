Gariper supermarkt winnaar van SPAR spelen

Publicatie: ma 24 juni 2019 16.24 uur

GARYP - Al enkele maanden strijden alle landelijke SPAR-winkels tijdens de SPAR spelen voor de ultieme prijs 'wie wordt in de regio uitgeroepen tot de Beste SPAR 2019'. Zaterdag was het zover en werden in drie regio's de winnaars bekend gemaakt. SPAR Bijlsma uit Garyp was een van de winnaars.

De SPAR spelen is een combinatie van spel, competitie, kruisbestuiving, verbeterprogramma's, met verschillende thema's met als doel het beste uit jezelf, je team en de winkel te halen. De deelnemende winkels werden beoordeeld op het gebied van kwaliteit, service en gemak voor de klant, uitstraling van de winkel, beschikbaarheid van producten, ondernemerschap, klantvriendelijkheid van personeel, (voedsel-)veiligheid en hygiëne.

SPAR Bijlsma behaalde de 1e plaats voor de beste winkel van de regio en sleepte tevens de duurzaamheid award in de wacht. "Afgelopen maanden zijn we als team hard bezig geweest met deze wedstrijd. Het 'wij'-gevoel van onze winkel heeft voor veel enthousiasme gezorgd. Al dik 25 jaar staan wij klaar voor onze klanten en dat wij uitgeroepen zijn tot beste Spar van de regio hebben wij ook aan hen te danken! De duurzaamheidsprijs past goed bij het dorp door de visie om Garyp gasvrij te maken", aldus eigenaren Siep en Jellie. "Niet iedereen kon hier bij de prijsuitreiking zijn, maar de prijzen die wij nu hebben gewonnen zijn gewonnen door het hele team!", aldus medewerkster Greta tijdens de uitreiking.