Groninger mishandelt Leeuwarder op Ameland

Publicatie: ma 24 juni 2019 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 23-jarige inwoner van het Groningse Haren die in augustus 2016 op Ameland een toen 20-jarige Leeuwarder een gebroken kaak sloeg, is maandag door politierechter Monique Dijkstra veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. De Groninger moet 1000 euro smartengeld aan de Leeuwarder betalen. De Groninger was eerder op de avond uit discotheek Swinging Mill in Nes gezet, nadat er gedoe was geweest tussen hem en zijn vriendin en de Leeuwarder.

Te grazen nemen

Vanuit een andere discotheek stuurde een vriendin een appje aan de Leeuwarder dat de Groninger hem te grazen wilde nemen. Dat gebeurde ook. Toen de Leeuwarder met een groep vrienden op de Molenweg liep, kwam de Groninger volgens verschillende getuigen aanfietsen en – na wat schelden en duw- en trekwerk- sloeg hij de Leeuwarder van achteren hard op de kaak. De Groninger werd vervolgens door omstanders in bedwang gehouden.

Gebroken kaak

Het slachtoffer was naar de tandarts gegaan en dacht in eerste instantie dat hij een paar tanden miste. Toen pas kwam aan het licht dat zijn kaak op twee plaatsen was gebroken. Hij moest meteen naar het ziekenhuis om geopereerd te worden. Zijn lezing van het gebeurden stond, net als de verklaringen van een aantal getuigen, lijnrecht tegenover wat de Groninger had verklaard.

Grote pupillen

Volgens hem was hij door een groep van 10 tot 20 man aangevallen en kon hij niet anders dan zichzelf verdedigen. Hij zei dat hij in paniek was geraakt. Ook bestreed hij dat hij stijf stond van de drugs, zoals verschillende getuigen hadden verklaard. Ook de politie had de indruk dat hij had gebruikt, omdat hij zeer boos en geagiteerd was en grote pupillen had. Officier van justitie Marco van den Broek stelde dat er geen sprake kon zijn van noodweer.

‘Gewoon iemand terugpakken’

‘Dit is gewoon iemand terugpakken’, aldus de officier. De rechter was het daarmee eens. Zij concludeerde dat de Groninger de confrontatie had gezocht. Bovendien had hij het slachtoffer van achteren aangevallen, waardoor eenvoudigweg geen sprake kon zijn van noodweer. Normaal gesproken had de rechter drie maanden cel op kunnen leggen,