Eigenaar recyclingbedrijf vrijgesproken van heling

Publicatie: ma 24 juni 2019 11.15 uur

LEEUWARDEN - Een 56-jarige inwoner van Kootstertille is maandag door politierechter Monique Dijkstra vrijgesproken van heling van een gestolen vrachtwagencombinatie. De Tilster verscheen zelf niet op de zitting. De vrachtwagen, eigendom van een overslagbedrijf, was gestolen in de nacht van 22 augustus 2015 bij een bedrijf in Velsen-Noord in Noord-Holland. De vrachtwagen, met hijskraan, was vervolgens gesloopt bij het recyclingbedrijf van de verdachte.

54.000 euro betalen

De eigenaar verbleef zelf in het buitenland, zijn zoon had alles geregeld. De zoon is wel veroordeeld: op 24 november 2016 kreeg hij van de politierechter een voorwaardelijke werkstraf van 150 uur. De rechter legde een geheel voorwaardelijke straf op, omdat de zoon ook nog een schadebedrag van 54.000 euro moest betalen. De vrachtwagen was getaxeerd op een bedrag tussen de 54.000 en 85.000 euro. De rechter was uitgegaan van het laagste taxatiebedrag.

Artikel 12

De zaak van de vader was aanvankelijk door het Openbaar Ministerie (OM) geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. De eigenaar van de vrachtwagen was van die beslissing in beroep gegaan bij het gerechtshof, een zogeheten artikel 12-procedure. Het hof bepaalde dat het OM de Tilster alsnog moest vervolgen. Maandag kwam officier van justitie Marco van den Broek tot de conclusie dat er nog altijd onvoldoende bewijs was tegen de vader.

‘Soort kampers’

De man was ‘s nachts gebeld door de personen die – naar later bleek- de combinatie hadden gestolen. De Tilster verbleef op dat moment in het buitenland. Hij had zijn zoon gebeld en hem opdracht gegeven de auto te slopen. De zoon had later verklaard dat hij zich geïntimideerd had gevoeld door de mannen die de auto afleverden. Hij omschreef ze als ‘een soort kampers’. De mannen hadden gezegd dat de vrachtwagen snel gesloopt moest worden en uit het zich moest worden gehouden.

Facebook-actie

De combinatie is uiteindelijk via een Facebook-actie teruggevonden bij het bedrijf in Kootstertille. Via beelden van bewakingscamera’s kon de politie achterhalen dat de vrachtwagen via de Afsluitdijk naar Friesland is gereden. De verkopers kregen 5500 euro, een bedrag dat ver beneden de werkelijke waarde lag van de combinatie. De eigenaar vond een deel van de vrachtwagen in kleine stukjes terug bij een schrootverwerker in Kampen.