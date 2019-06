Koninklijke Onderscheiding voor Hubert Raadsma

Publicatie: za 22 juni 2019 13.25 uur

DOKKUM - De heer Hubert Raadsma uit Hurdegaryp mag zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Raadsma ontving zaterdag de Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange inzet op het snijvlak van sport en ondernemerschap. Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel spelde de heer Raadsma de versierselen op tijdens het 80e editie van het Concours Hippique in Dokkum, waar hij als voorzitter al jarenlang actief is.

De heer Raadsma zet zich al bijna 30 jaar in voor de samenleving op het snijvlak van sport en ondernemerschap. Hij zet zijn onderneming en netwerk in ten gunste van de maatschappij. Zo stelt hij zijn familiebedrijf Raadsma IJzerhandel open als leerbedrijf voor scholen in de omgeving en geeft ruimte aan mensen met een beperking om deel te nemen aan de (werk)maatschappij. Ook sponsort zijn bedrijf diverse activiteiten en verenigingen in de regio.

Sinds 2004 is de heer Raadsma bestuurlijk actief in het Concours Hippique Dokkum en omstreken. Als betrokken en enthousiast voorzitter kan men altijd op hem rekenen. Ieder jaar zet hij met een groep van vrijwilligers een prachtig paardenspektakel neer.

Verder is de ondernemer actief in het stimuleren van samenwerkingsverbanden. Zo zet de heer Raadsma zijn kennis en netwerk in voor verschillende verenigingen en federaties. Hij was o.a. actief lid van de raad van commissarissen van Rabobank Noordoost Friesland e.o., Ondernemers Federatie Noordoost Fryslân en H&I Dokkum. Op dit moment is hij actief betrokken bij Bedrijvencentrum Dokkum, Rotary Club Dokkum en Ondernemersfonds Dongeradeel.