Raadsbrede steun: groen licht Aldtsjerk FoarÃºt

Raadsbrede steun: groen licht Aldtsjerk Foarút

Publicatie: za 22 juni 2019 10.00 uur

BURGUM - De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft het college van B&W aan het werk gezet om door te gaan met Aldtsjerk Foarút. Een motie hiervoor werd raadsbreed aangenomen. Veel publiek vanuit het dorp was in het gemeentehuis in Burgum getuige van de motie die werd ingediend door VVD, PvdA, GroenLinks en D'66.

Het college had de stichting Aldtsjerk Foarút in maart laten weten dat ze geen medewerking wilden verlenen aan het plan voor 23 woningen, 7 recreatiewoningen en daarbij een groot meer. De financiering van het meer dan 10 jaar oude plan was weggevallen en de oorspronkelijke uitgangspunten losgelaten.

De partijen (stichting en landeigenaar) zijn bereid om de financiële risico's af te dekken. Het plan werd bovendien aangepast naar de originele opzet. Het college moet nu weer in gesprek gaan met de stichting voor de tijdsplanning. Raadsleden hoorden na het besluit nog enige tijd trekkerlawaai, getoeter en gezang van betrokken Aldtsjerksters die na het besluit blij de raadszaal verlieten.