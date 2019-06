Maarten gestart met zijn Elfstedenzwemtocht

Publicatie: vr 21 juni 2019 17.45 uur

LEEUWARDEN - De zwemtocht van Maarten van der Weijden is begonnen. Om 17.30 uur startte hij in de Swettehaven in Leeuwarden. Maarten liep samen met zijn vrouw Daisy het podium op voordat hij begon aan zijn tocht door het water langs de Friese Elfsteden.

Na zijn duik in het water zwom Maarten door een erehaag van mede-zwemmers. Van der Weijden zwemt de monstertocht om geld in te zamelen voor diverse projecten tegen kanker.

