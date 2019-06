7500 euro boete voor supermarkt in EarnewÃ¢ld

7500 euro boete voor supermarkt in Earnewâld

Publicatie: vr 21 juni 2019 15.40 uur

EARNEWâLD - Een supermarkt in Earnewâld heeft in juni een dwangsom van 7500 euro ontvangen van de gemeente Tytsjerksteradiel. De supermarkt opende op Pinksterzondag de deuren en dit is volgens de gemeentelijke winkeltijden-wet niet toegestaan.

VVD-raadslid Dineke Wagenaar stelde donderdag in de raadsvergadering vragen over de kwestie. De familie runt al meer dan 20 jaar de supermarkt en de situatie wordt zolang ook al gedoogd. Wagenaar meldde dat de familie woensdag werd gebeld over de handhaving en op de betreffende zondag stond er ook een controleur voor de deur om te kijken of ze geopend waren. "De familje fielt har - yn har wurden - oerfallen." Wagenaar wilde weten waarom het op deze manier is gegaan.

Burgemeester Jeroen Gebben liet weten dat de gemeente gewoon moest handhaven op het moment 'dat de gemeente signalen krijgt'. Er werden regels overtreden met effecten voor andere ondernemers. "Dan moat de gemeente handhave" zo liet de burgemeester weten. Hij verwees verder naar een memo die de raadsleden woensdag hebben ontvangen over deze zaak. "Mear ha ik hjir net oer te sizzen."