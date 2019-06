Accolade gaat storing lift in Oranjestins oplossen

Publicatie: vr 21 juni 2019 15.24 uur

BURGUM - Verhuurder Accolade gaat de problemen met de lift in het gebouw Oranjestins in Burgum oplossen. De lift kampt regelmatig met storingen en bewoners van het gebouw zijn angstig geworden omdat ze vaak afhankelijk zijn van deze lift. De brandweer van Burgum moest al meerdere keren in actie komen om mensen uit de lift te redden.

Raadslid Peter van der Hoef vroeg donderdagavond tijdens de raadsvergadering aan het college om bij de verhuurder er op aan te dringen om zo spoedig mogelijk onderhoud te plegen aan de lift. Wethouder Gelbrig Hoekstra kon Van der Hoef laten weten dat er contact is geweest met Accolade. Het groot onderhoud is naar voren geschoven en naar verwachting zal dit over zes weken plaatsvinden. Volgende week donderdag is er een bijeenkomst gepland voor de bewoners met medewerkers van Accolade.