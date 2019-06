Man gewond tijdens optocht in De Falom

Publicatie: vr 21 juni 2019 14.47 uur

DE FALOM - Een 19-jarige jongen is vrijdag rond het middaguur gewond geraakt tijdens een optocht in De Falom. Tijdens de rit met de versierde wagens stootte het slachtoffer zich tegen het bovenwerk van de brug in het dorp.

Meerdere hulpdiensten werden om 13.10 uur gealarmeerd voor het ongeval. Het slachtoffer is behandeld en vervolgens weggebracht per ambulance. Ook het Mobiel Medisch Team kwam ter plaatse met de helikopter. Er werd geland bij de rotonde van Quatrebras en daar vond de ontmoeting met de ambulance plaats.

