Grote Kerk Dokkum open met Zwemelfstedentocht

Publicatie: vr 21 juni 2019 12.18 uur

DOKKUM - Maandag a.s. tussen 8.30 en 9.00 uur wordt zwemmer Maarten van der Weijden met tochtgenoten in Dokkum verwacht.

Inwoners van Dokkum en van elders zullen Maarten en de andere zwemmers ongetwijfeld verwelkomen. Gedachten en ervaringen zijn met de zwemtocht en het doel ervan verbonden. Wie voor of na afloop van de doorkomst een rustige plek zoekt of nog even wil napraten, is van harte welkom in de Grote- of Sint Martinuskerk. En wel van 8.00 tot 12.00 uur. Koffie en thee zijn verkrijgbaar in het Martinushuis, het Inloophuis naast de kerk, Markt 2 in Dokkum.