Verwachte doorzwem-tijden Maarten van der Weijden

Publicatie: vr 21 juni 2019 11.45 uur

DOKKUM - Maarten van der Weijden zal vrijdag starten met een nieuwe poging om de Elfstedentocht dit weekeinde in zijn geheel te zwemmen. Hij start vrijdag om 17.30 uur in de Swettehaven in Leeuwarden. Vorig jaar was een klein groepje mensen hiervan getuige, de verwachting is dat dat dit jaar totaal anders zal zijn.

Het tijdschema geeft de verwachte doorkomst-tijden aan in de elf steden van Friesland. Mogelijk worden de tijden nog aangepast. Kijk voor actuele informatie op www.11stedenzwemtocht.nl/doorkomst/