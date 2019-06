Gewonde bij loslaten schapen in weiland

Publicatie: do 20 juni 2019 21.06 uur

DRACHTEN - Een man is donderdagavond gewond geraakt in een weiland aan de Noorderend in Drachten. De man was bezig met schapen in een kar en zou de klep tegen zich aan hebben gekregen. Hierbij raakte hij gewond.

De man raakte ernstig gewond en is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. Omstanders hebben de ontsnapte schapen gevangen. Daarnaast heeft de brandweer ook drie schapen uit de kar bevrijd.

