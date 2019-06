Kraan hijst brug Aldtsjerk voor Maarten vd Weijden

Publicatie: do 20 juni 2019 15.21 uur

ALDTSJERK - De gemeente Tytsjerksteradiel zet een hijskraan in om de brug van Aldtsjerk te hijsen als Maarten van der Weijden zijn zwem Elfstedentocht doet. De monumentale brug over de Moark werd onlangs aangereden door een vrachtwagen. De bovenbouw van de brug moest verwijderd worden en hierdoor kan de brug niet meer geopend worden.

Volgens de planning bereikt Maarten van der Weijden met zijn gevolg maandag 24 juni in de loop van de dag het dorp. Voor Maarten is een niet geopende brug geen probleem maar het is wel een probleem voor zijn gevolg (boten etc.).

Veiligheid

De doorkomst van Maarten van der Weijden is gepland aan het einde van de middag, een exact tijdstip is niet aan te geven. Ongeveer een uur voor de doorkomst van de 11-stedenzwemmer wordt de hijskraan opgesteld aan de noordzijde van de brug (zijde Rhaladijk). Vanaf dat moment is het in verband met de veiligheid niet meer mogelijk om de brug te passeren. Ook is het niet mogelijk om aan de noordzijde ter plaatse van de brug bij het water te staan. Publiek kan Maarten van der Weijden aanmoedigen vanaf de zuidzijde van de brug (zijde café).

Het herstel van de monumentale brug in Aldtsjerk zal enige tijd vergen. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug teruggeplaatst kan worden, wel dat herstel enige tijd zal duren. Op dit moment wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een hogere tijdelijke vaste brug (noodbrug) voor uitsluitend fietsers en voetgangers.