Dorpsfeest Harkema gaat door na sterfgeval

Publicatie: do 20 juni 2019 12.53 uur

HARKEMA - Her dorpsfeest in Harkema gaat door. Dat heeft DFC Harkema besloten. Op het feestterrein is woensdagavond de 20-jarige Laura uit Feanwâlden aan een natuurlijke dood overleden.

Het bestuur schrijft op Facebook: “Deze verdrietige gebeurtenis heeft een grote impact op onze 'mienskip' en omstanders. Het lijdt geen twijfel dat wij als bestuur enorm worstelen om een juiste beslissing te nemen.”

Na zorgvuldig overleg met de familie van Laura werd besloten om de activiteiten in Harkema door te laten gaan. Het bestuur zal gehele dagen aanwezig en aanspreekbaar zijn, mocht er behoefte zijn aan een gesprek.