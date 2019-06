Zomerkorting bij Wijma Haarden

Publicatie: do 20 juni 2019 11.40 uur

DE WESTEREEN - Met deze temperaturen klinkt het heel onlogisch, maar u kunt het voordeligst uw houtkachel kopen en laten installeren vóór de winterperiode. Bij Wijma haarden helpen ze daarmee op een aantal aantrekkelijk manieren.

Zo geven ze bijvoorbeeld zomerkorting op de volgende artikelen:

- Houtkachels: op elke nieuwe haard 15% korting (Bij aanschaf van een Altech speksteen haard kunt u behalve voor de korting ook nog kiezen voor een bbq ter waarde van €500,-)

- Gashaarden: op elke haard 15% korting

- Pelletkachels: 10% korting en een aszuiger gratis

- Rookkanalen van STB: 20% korting

Tevens is Wijma Haarden zeer scherp geprijsd met het ISODUCT KANAAL. En hebben zij een bomvolle showroom met showroommodellen en occasions. Met kortingen van 20 tot en met 70%!

Daarnaast is er in Nederland de mogelijkheid gebruik te maken van een subsidieregeling voor pelletkachels. Deze regeling loopt tot december 2019, maar is de subsidiepot leeg dan loopt u tot wel €500,- mis! Wees er dus snel bij en kom snel lang bij Wijma Haarden en verzeker u van deze subsidie. U koopt bij Wijma Haarden al een pelletkachel voor €399,- inclusief btw.



Nieuw bij Wijma Haarden zijn de Nobis pelletkachels. Nobis is een jong bedrijf maar met 20 jaar ervaring op het gebied van pelletkachels. Een aantal voordelen van een Nobis pelletkachel:

- Automatisch regulerend systeem, dus geen inregeling noodzakelijk.

- Nobis Pelletkachel is de stilste in zijn soort

- Ongeëvenaard vuurbeeld

- Veel hoger rendement

- Volledige automatische branderbak reiniging

- Optionele Wi-fi

- Lange levensduur en veilig

De Nobis pelletkachel zijn brandend te bewonderen in de showroom van Wijma Haarden in De Westereen. Belangstelling? Kom eens langs dan vertellen zij u er graag meer over.

De actie loopt vanaf 19-06-2019 en stopt op 31-08-2019 (plaatsing in overleg, maar ook gedurende de bouwvak mogelijkheden). Bel vooraf even naar de showroom vanwege de aangepaste openingstijden in de zomerperiode.

Wijma Haarden

Suderstationsstrjitte 19a

9271HA De Westereen

0511-233040